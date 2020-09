PS5 da 2TB compare sulle pagine di un noto rivenditore

(Di giovedì 17 settembre 2020) Sony e Playstation hanno finalmente svelato gli ultimi dettagli su Playstation 5 e ora sappiamo quando arriverà la console e quale sarà il suo prezzo di lancio. Tuttavia, sembra che all'orizzonte ci sia una nuova variante di PS5 fornita con 2 terabyte di memoria e sembra anche che sarà presto disponibile per il preordinedelonline Play Asia.In realtà, non è stata annunciata alcun'altra versione di PS5 da quando la console è stata effettivamente rivelata. Sappiamo che ci saranno due diverse varianti, una con un'unità disco e l'altra senza. Una variante da due terabyte, tuttavia, potrebbe attrarre più giocatori che preferirebbero un maggior spazio di archiviazione.PS4 standard aveva una capacità di archiviazione di 500 gigabyte al lancio, ...

