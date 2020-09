PlayStation 5 in arrivo a novembre. Ecco tutte le notizie sulla nuova console (Di giovedì 17 settembre 2020) PlayStation 5 disponibile a partire dal 19 novembre: Ecco la data d’uscita, il prezzo e i giochi proposti Era il lontano 1994 quando Sony Entertainment lanciò quello che sarebbe diventato il must-have per tutti gli amanti del gioco digitale. La Play Station da allora ne ha fatta di strada, tra vari modelli e colori, sempre all’altezza delle aspettative. Alla collezione di successi si è aggiunto da poco anche l’ultimo modello: PlayStation 5. La nuova console sarà disponibile in due modelli differenti:uno all-digital, più economico e versatile, e l’altro più potente e performante, dotato di unità disco – rispettivamente al prezzo di 399 euro e 499 euro. Per quanto riguarda i giochi, Final Fantasy XVI, nuovo ... Leggi su zon (Di giovedì 17 settembre 2020)5 disponibile a partire dal 19la data d’uscita, il prezzo e i giochi proposti Era il lontano 1994 quando Sony Entertainment lanciò quello che sarebbe diventato il must-have per tutti gli amanti del gioco digitale. La Play Station da allora ne ha fatta di strada, tra vari modelli e colori, sempre all’altezza delle aspettative. Alla collezione di successi si è aggiunto da poco anche l’ultimo modello:5. Lasarà disponibile in due modelli differenti:uno all-digital, più economico e versatile, e l’altro più potente e performante, dotato di unità disco – rispettivamente al prezzo di 399 euro e 499 euro. Per quanto riguarda i giochi, Final Fantasy XVI, nuovo ...

