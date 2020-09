Omicidio Willy | Fratelli Bianchi simbolo di un’Italia che vive a carico degli altri

LaStampa : Omicidio Willy Monteiro Duarte, i fratelli Bianchi e gli altri della banda percepivano il reddito di cittadinanza - VittorioSgarbi : Ah, si, era la 'povertà' di questi individui che Di Maio e i 5 Stelle volevano abolire? - davidealgebris : Tutti e 4 i Killer di Willy percepiscono Reddito di Cittadinanza. Finanizamo criminali. Poi da video ovviamente pre… - ariolele : RT @ROBERTOCERVA: E te pareva......Pure il redditto di cittadinanza percepivano....!!!! Omicidio di Willy, i quattro arrestati avevano il… - saurotrex : RT @davidealgebris: Tutti e 4 i killer di Willy ovviamente con Reddito di Cittadinanza. Criminali. Loro vita a 5 stelle. Grazie ai M5S. Sc… -

Come il padre Ruggero anche i fratelli Marco e Gabriele, arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte, percepiscono il reddito di cittadinanza. La notizia e' riportata oggi da alcuni organi di stam ...Si attesta intorno ai 33mila euro la cifra che i quattro del branco di Colleferro avrebbero percepito indebitamente col reddito di cittadinanza. Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario P ...