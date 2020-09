Morte di Willy: i quattro accusati di omicidio denunciati anche per il reddito di cittadinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, avrebbero omesso di indicare nelle autocertificazioni compilate dati dovuti, creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio. Alla luce di una serie di accertamenti, la Guardia di Finanza di Colleferro li ha denunciati. Ma i fratelli Bianchi negano di averlo percepito Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 settembre 2020) Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, avrebbero omesso di indicare nelle autocertificazioni compilate dati dovuti, creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio. Alla luce di una serie di accertamenti, la Guardia di Finanza di Colleferro li ha. Ma i fratelli Bianchi negano di averlo percepito

Quirinale : #Mattarella: Siamo sconvolti per la morte di #Willy,pestato con crudeltà per aver difeso un amico contro la violenz… - chetempochefa : “Mi hanno portato via mio figlio in modo orribile, ma non cerchiamo vendetta, vogliamo giustizia. Crediamo nei giud… - pietroraffa : Contrapporre due tragedie come la morte di Willy e quella di #donRobertoMalgesini è barbaro e disumano. In nome de… - FirenzePost : Morte di Willy: i quattro accusati di omicidio denunciati anche per il reddito di cittadinanza - carloarbini51 : RT @CicRosina: ++ Morte Willy: Il tribunale di Velletri iscrive il Reddito di cittadinanza nel registro degli indagati ++ -