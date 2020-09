Mattarella, da Milano forte messaggio di integrazione Ue (Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 17 SET - "Concluderemo questa giornata alla Scala sottolineando così l'intensità dei legami culturali tra Italia e Germania. E ascolteremo la nona di Beethoven, un gigante della cultura ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 17 SET - "Concluderemo questa giornata alla Scala sottolineando così l'intensità dei legami culturali tra Italia e Germania. E ascolteremo la nona di Beethoven, un gigante della cultura ...

Quirinale : #Milano, il Presidente #Mattarella ???? riceve il Presidente della Repubblica Federale di #Germania ???? #Steinmeier in… - repubblica : Mattarella a Milano incontra Steinmeier, il presidente tedesco: 'Vorrei abbracciarti ma non si può' - GermaniaItalia : „I nostri due Paesi sono uniti da una stretta amicizia e partnership. Tuttavia l’amicizia non è qualcosa di scontat… - AntonellaStara3 : RT @Quirinale: #Milano, il Presidente #Mattarella ???? riceve il Presidente della Repubblica Federale di #Germania ???? #Steinmeier in visita u… - AnastasiMarco : RT @Quirinale: #Milano, il Presidente #Mattarella ???? riceve il Presidente della Repubblica Federale di #Germania ???? #Steinmeier in visita u… -