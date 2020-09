Maria De Filippi paladina delle donne | Rimprovero a muso duro a Uomini e Donne (Di giovedì 17 settembre 2020) Durante la scorsa puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi non si contiene e si erge a paladina delle Donne facendo un duro Rimprovero, non solo ai cavalieri, ma anche e soprattutto alle dame. Basta col giudizio facile a Uomini e Donne… La puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri è stata davvero … L'articolo Maria De Filippi paladina delle Donne Rimprovero a muso duro a Uomini e ... Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Durante la scorsa puntata diDenon si contiene e si erge afacendo un, non solo ai cavalieri, ma anche e soprattutto alle dame. Basta col giudizio facile a… La puntata diandata in onda ieri è stata davvero … L'articoloDee ...

Rossi6Giulia : RT @marcobrown55: Adesso che finalmente #XF2020 sta per iniziare posso dire di essere veramente orgoglioso di vedere Emma giudice con 10 an… - hosceltome : RT @marcobrown55: Adesso che finalmente #XF2020 sta per iniziare posso dire di essere veramente orgoglioso di vedere Emma giudice con 10 an… - carushcc : RT @sarettaderry23: Maria De Filippi, tu sei la padrona di casa, sei una persona intelligente. Come hai potuto prendere questo pazzo? Deve… - Notiziedi_it : Uomini e Donne, Maria De Filippi infuriata contro Nicola: “non puoi fare il santo!” | Video Witty Tv - zazoomblog : Uomini e Donne Maria De Filippi furiosa per via di Nicola: “Fatevi delle domande prima di bollare le donne” -… -