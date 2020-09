Mancano gli insegnanti, il preside chiude la scuola. Il sindaco scrive a Conte (Di giovedì 17 settembre 2020) Monterotondo Marittimo, Grosseto,, 17 settembre 2020 - Resteranno a casa da giovedì 17 settembre e ritorneranno in classe lunedì 21 settembre gli studenti della scuola secondaria di primo grado di ... Leggi su lanazione (Di giovedì 17 settembre 2020) Monterotondo Marittimo, Grosseto,, 17 settembre 2020 - Resteranno a casa da giovedì 17 settembre e ritorneranno in classe lunedì 21 settembre gli studenti dellasecondaria di primo grado di ...

matteosalvinimi : #Salvini: Migliaia di bimbi disabili si erano preparati per tornare a scuola e non hanno potuto farlo perché non ci… - matteosalvinimi : ?? Roma, protesta dei parlamentari della Lega contro il vergognoso caos del governo sulla scuola. Mancano aule, man… - matteosalvinimi : #Salvini: Scuola è un tema troppo serio per essere lasciato all'improvvisazione. È da aprile che facciamo proposte… - As84Angelo : Mancano gli annunci di @LoreSerafins .... - Mariell86414648 : E' ricominciata la scuola e, poffarbacco, mancano banchi, aule e insegnanti!! La stessa storia tutti gli anni. Sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancano gli Mancano gli insegnanti, il preside chiude la scuola. Il sindaco scrive a Conte LA NAZIONE Nel parco di via Fascetti a Lodi, tra il degrado e le siringhe

I cancelli però non vengono mai chiusi: mancano infatti i guardiani ... I cestini del parco sono pieni, anzi scoppiano, e gli ingegnosi utenti hanno pensato di attaccare al cestino una cassetta per la ...

CONTE, PROTESTE NELLA SCUOLA DEL FIGLIO/ “In classe un solo giorno a settimana e…”

Protesta dei genitori dei figli che frequentano la scuola dove va anche il figlio del premier Giuseppe Conte. Stiamo parlando precisamente dell’istituto del quartiere Prati di Roma, dove i ragazzi fre ...

