Ludovica Valli in dolce attesa | su Instagram svela | “Realizzo uno dei miei sogni più grandi”

(Di giovedì 17 settembre 2020)e il compagno Gianmaria aspettano il loro primo figlio, l’ex tronista annuncia la novità suAd attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore, ex tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La giovane e amata influencer ha rivelato ai suoi tantissimi fan una bellissima novità: è incinta. Poche ore fa ha postato un video dove si mostra insieme al compagno, felici e innamorati più che mai. Nel video mostra anche il pancione. Nella didascalia del postha scritto: “???, ???, ???? ????? ???? ??????. La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ...

P0ETAURBAN0 : LUDOVICA VALLI HA 23 ANNI COME ME ED È INCINTA O K A Y - asia_capuano : Ludovica Valli incinta, I'm shocked - infoitcultura : Ludovica Valli dopo i malori confessa: 'Sono incinta' - Antico_Egitto : ‘Uomini e Donne’, Ludovica Valli annuncia la sua prima gravidanza: il dolcissimo video! - Isa e Chia - Smartixxxx : LUDOVICA VALLI INCINTA???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovica Valli

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne e sorella di Beatrice, è incinta. Il commovente annuncio su Instagram: Un cuore in più batte dentro di me”. Ludovica Valli è incinta del primo figlio. La ...L'annuncio è di quelli social e non poteva essere altrimenti. Ludovica Valli è incinta. Così anche la terza delle sorelle Valli sarà presto mamma. La bella influencer lo ha svelato nelle scorse ore co ...Con un dolcissimo video, lì dove tutto ebbe inizio, Ludovica Valli annuncia sui social la sua gravidanza. La tronista diciottenne fuori dagli schemi non c’è più, adesso c’è una donna che ama, una donn ...