Leone: con quali segni è compatibile? (Di giovedì 17 settembre 2020) Proseguiamo la carrellata delle compatibilità dei segni: siamo al Leone, quinto segno dello zodiaco. 1)Ariete La coppia è sicuramente molto effervescente, brillante e tra le lenzuola si garantiscono scintille. Entrambi segni un po’ egocentrici, dominatori, dal carattere forte. C’è il rischio concreto che due primedonne non possano condividere la stessa scarpa e, uscendo di metafora, che gli scontri siano piuttosto aspri su chi deve decidere cosa. Ma non è detto che i due non si divertano in una situazione del genere. 2)Toro Leone e toro la strana coppia. Entrambi segni molto forti, testardi, dalla personalità piuttosto ingombrante e dominante. Solo che il Leone è più aggressivo ed esuberante, il toro un po’ più ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020) Proseguiamo la carrellata delle compatibilità dei: siamo al, quinto segno dello zodiaco. 1)Ariete La coppia è sicuramente molto effervescente, brillante e tra le lenzuola si garantiscono scintille. Entrambiun po’ egocentrici, dominatori, dal carattere forte. C’è il rischio concreto che due primedonne non possano condividere la stessa scarpa e, uscendo di metafora, che gli scontri siano piuttosto aspri su chi deve decidere cosa. Ma non è detto che i due non si divertano in una situazione del genere. 2)Toroe toro la strana coppia. Entrambimolto forti, testardi, dalla personalità piuttosto ingombrante e dominante. Solo che ilè più aggressivo ed esuberante, il toro un po’ più ...

