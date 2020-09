Le tariffe zero rating creano un problema con la neutralità della rete (Di giovedì 17 settembre 2020) Navigazione internet via smartphone (Getty Images)Molti di voi potrebbero avere negli anni sottoscritto un abbonamento telefonico attratti dal fatto di poter usare alcune app come Whatsapp, Facebook, Twitter, Spotify e Google Maps in modo illimitato, ovvero senza che il loro uso andasse a intaccare i giga del piano tariffario. Con la sentenza della Corte di giustizia europea pubblicata il 15 settembre le cose potrebbero cambiare. La neutralità della rete Per la prima volta da quando il regolamento 2120 del 2015 fu introdotto per regolare la neutralità della rete (net neutrality), la Corte di giustizia si è pronunciata su un aspetto di cui nel pacchetto di norme si parla senza mai citarlo espressamente: le pratiche di zero rating (o tariffa ... Leggi su wired (Di giovedì 17 settembre 2020) Navigazione internet via smartphone (Getty Images)Molti di voi potrebbero avere negli anni sottoscritto un abbonamento telefonico attratti dal fatto di poter usare alcune app come Whatsapp, Facebook, Twitter, Spotify e Google Maps in modo illimitato, ovvero senza che il loro uso andasse a intaccare i giga del piano tariffario. Con la sentenzaCorte di giustizia europea pubblicata il 15 settembre le cose potrebbero cambiare. La neutralitàPer la prima volta da quando il regolamento 2120 del 2015 fu introdotto per regolare la neutralità(net neutrality), la Corte di giustizia si è pronunciata su un aspetto di cui nel pacchetto di norme si parla senza mai citarlo espressamente: le pratiche di(o tariffa ...

