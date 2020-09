Kate Middleton accompagna i figli George e Charlotte a scuola e infrange le regole (Di giovedì 17 settembre 2020) In questi frenetici giorni caratterizzati dal rientro a scuola per moltissimi bambini, anche Kate Middleton e il Principe William sono impegnati con i figli George e Charlotte – l’istituto che frequentano ha infatti riaperto i battenti negli scorsi giorni. E per loro, a quanto pare, ci sarebbe un privilegio particolare. Kate è sempre stata una mamma molto premurosa e attenta al benessere dei suoi bambini, tanto che in passato si era vociferato della sua contrarietà ad una seppur parziale riapertura delle scuole. Sono passati alcuni mesi da allora, e per George e Charlotte è arrivato il momento di riprendere le lezioni: la Thomas’s Battersea è da poco tornata ad accogliere i suoi studenti in ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 settembre 2020) In questi frenetici giorni caratterizzati dal rientro aper moltissimi bambini, anchee il Principe William sono impegnati con i– l’istituto che frequentano ha infatti riaperto i battenti negli scorsi giorni. E per loro, a quanto pare, ci sarebbe un privilegio particolare.è sempre stata una mamma molto premurosa e attenta al benessere dei suoi bambini, tanto che in passato si era vociferato della sua contrarietà ad una seppur parziale riapertura delle scuole. Sono passati alcuni mesi da allora, e perè arrivato il momento di riprendere le lezioni: la Thomas’s Battersea è da poco tornata ad accogliere i suoi studenti in ...

fossiFiga : 'Ma perché mi girano le palle? Ah, già, perché una sconosciuta mai vista, che abita dall'altra parte del mondo e co… - zazoomblog : Il royal look del giorno. Kate Middleton a Londra in rosso nel West End con chemisier “riciclato” - #royal #giorno.… - IOdonna : Il royal look del giorno. Kate Middleton a Londra, in rosso nel West End con chemisier “riciclato” - RoyalForumMoron : RT @theraccoonmorri: Cioè tu passeggi per Londra e incontri Kate Middleton con baby Louis - Actualite24FR : Kate Middleton: un mannequin Victoria’s Secret lui vole la vedette ! -