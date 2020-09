Io | pistolero western In Call of Duty il mio omaggio a Leone

(Di giovedì 17 settembre 2020) Paolo Giordano Lo youtuber/cantante è diventato protagonista del videogioco famoso in tutto il mondo D'altronde ormai i videogames sono l'altra faccia dell'arte. La manipolano, la rappresentano, talvolta la creano. Fabio Rovazzi, che è cresciuto a pane e videogames, stavolta non ha confezionato un tormentone estivo ma è diventarto Sergio «Morte» Sulla, un personaggio della stagione 5 Reloaded diofModern Warfare e di Warzone il free to play battle royale. Nel copione di questo videogame sparatutto, è unche, prima di unirsi alla Warcom (una delle due fazioni che si danno battaglia in Modern Warfare e Warzone), ha fatto parte del reggimento Col Moschin, uno dei reparti più prestigiosi del nostro esercito. Ma colpisce soprattutto il suo look: poncho, cappello ...

MarzianoAnsioso : @juvemyheart 'E poi arriva il Pistolero' sembra uno spaghetti-western ?? -

Ultime Notizie dalla rete : pistolero western

ilGiornale.it

Stasera su Rai Movie alle 21:10 Per qualche dollaro in più, secondo capitolo della trilogia del dollaro, ancora diretto da Sergio Leone. Stasera su Rai Movie alle 21:10 torna uno dei capolavori wester ...A Old Tucson, in Arizona, furono girati film indimenticabili su indiani e cow boys, da Rio Bravo (con John Wayne) a Eldorado. Gli studios erano un’attrazione turistica. Ma non hanno superato la crisi ...Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Per un pugno di dollari, primo capitolo della celebre Trilogia del dollaro, diretta da Sergio Leone, con musiche di Ennio Morricone. NOTIZIA di MARICA LANC ...