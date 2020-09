Intelligenza artificiale: nuovo aiuto alla ricerca (Di giovedì 17 settembre 2020) L‘Intelligenza artificiale potrebbe aiutare la comunità scientifica a sostenere il crescente numero di ricerche in pubblicazione Nel periodo pandemico del COVID-19 le ricerche scientifiche sono aumentate esponenzialmente mettendo in crisi il sistema di revisione che ne garantisce la correttezza. Ora una nuova analisi sostiene che l’Intelligenza artificiale potrebbe aiutare a snellire e rendere più preciso il processo. La peer-review: cos’è Le ricerche scientifiche devono subire un processo di revisione chiamato “peer-review” o, in italiano, revisione fra pari. Questo sistema prevede che siano rilette e corrette da, in media, tre esperti. La rivista, individuata dagli autori per la pubblicazione, cerca le persone che ritiene più esperte nel settore di cui la ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 settembre 2020) L‘potrebbe aiutare la comunità scientifica a sostenere il crescente numero di ricerche in pubblicazione Nel periodo pandemico del COVID-19 le ricerche scientifiche sono aumentate esponenzialmente mettendo in crisi il sistema di revisione che ne garantisce la correttezza. Ora una nuova analisi sostiene che l’potrebbe aiutare a snellire e rendere più preciso il processo. La peer-review: cos’è Le ricerche scientifiche devono subire un processo di revisione chiamato “peer-review” o, in italiano, revisione fra pari. Questo sistema prevede che siano rilette e corrette da, in media, tre esperti. La rivista, individuata dagli autori per la pubblicazione, cerca le persone che ritiene più esperte nel settore di cui la ...

CottarelliCPI : Ieri manifestazione dei NO-5G a Roma: sono contro l'intelligenza artificiale. Beh, vista la scarsità di intelligenz… - wireditalia : Un'intelligenza artificiale è in grado di riconoscere i dialoghi e trascriverli in diretta. Si parte con sei lingue… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: La #CommissioneUE investirà il 20% del #RecoveryFund, ovvero circa 150 miliardi di euro, nelle tecnologie digitali. #5G… - alesansoni : Milano candidata sede del Tribunale europeo dei brevetti, a Torino l'Istituto italiano x l'intelligenza artificiale… - Different__Mag : Tra le ultime tendenze in campo tecnologico troviamo senza dubbio l’intelligenza artificiale, il cui mercato nella… -