Incidenti in monopattino: l'ennesimo episodio di un pericolo pubblico (Di giovedì 17 settembre 2020) Un uomo è grave in ospedale dopo l'ennesimo incidente in monopattino. È la moda del momento, ma una riflessione è d'obbligo È ancora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano l'uomo che ieri in mattinata ha sfondato il parabrezza di un'auto mentre girava sul suo monopattino elettrico. L'incidente si è verificato nel sottopasso Mortirolo, il tunnel che … Questo articolo Incidenti in monopattino: l'ennesimo episodio di un pericolo pubblico è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it.

