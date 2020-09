Godfall | il looter slasher per PS5 e PC ha una data di uscita

GamePlayFusi : RT @IGNitalia: #Godfall arriverà sul mercato in tre edizioni: scopriamo insieme i contenuti inclusi in ciascuna delle versioni speciali del… - IGNitalia : #Godfall arriverà sul mercato in tre edizioni: scopriamo insieme i contenuti inclusi in ciascuna delle versioni spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Godfall looter

Godfall ha ora una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile dal 12 novembre su PC (via Epic Games Store) e lo stesso giorno arriverà su PS5 in alcuni mercati ma non in Europa, dove sarà dis ...A pochi giorni dalla pubblicazione del Combat Trailer in 4K di Godfall, il quale ha riacceso l'interesse dei fan per il looter slasher di Gearbox Software, ecco che spunta online un breve filmato inte ...Gearbox ha pubblicato un nuovo trailer di Godfall per PS5 e PC. In questo breve filmato viene presentato il Twin Omen, un possente martello che sarà impugnato dal protagonista in questo atteso action ...