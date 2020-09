Giannoulis | l’esterno greco nel mirino dell’Atalanta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 settembre 2020) Continuano le trattative di calciomercato in casa Atalanta. I bergamaschi esordiranno in Serie A a fine settembre all’Olimpico contro la Lazio: nel frattempo la società è al lavoro per regalare a Gasperini una rosa sempre più competitiva. Dopo gli arrivi di Miranchuk, Romero e Piccini su tutti, aspettando l’arrivo di Lammers, ora la priorità diventa un esterno di fascia sinistra. Piace Dimitriosdel PAOK Salonicco., l’Atalanta fiuta l’occasione Un esterno di fascia sinistra che non faccia rimpiangere l’ottimo Robin Gosens quando il tedesco tirerà il fiato. Questa la prossima mossa sul calciomercato dell’Atalanta, che sta cercando un profilo di buon livello. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su ...