Formula 1 | Webber | E se il rapporto tra Ferrari e Leclerc terminasse prima del previsto?

(Di giovedì 17 settembre 2020) Crisi nera in casaed incognita su quanto tempo ci vorrà al Cavallino Rampante per tornare vincente. Il progetto 2020 si è rivelato fallimentare e il prossimo anno non ci saranno cambi ...

FormulaPassion : #F1: secondo #Webber anche #Leclerc finirà presto nel mirino della critica - ansiogenaaf : Mark Webber che in pratica adotta chiunque provenga dall’Australia ?? Ancora mi ricordo quanto era felice alla vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Webber

Bologna, 17 settembre 2020 - Crisi nera in casa Ferrari ed incognita su quanto tempo ci vorrà al Cavallino Rampante per tornare vincente. Il progetto 2020 si è rivelato fallimentare e il prossimo anno ...Nell’ultimo decennio, prima Fernando Alonso e poi Sebastian Vettel hanno cercato senza successo di riportare il titolo iridato a Maranello. Dove hanno fallito i due campioni del mondo però, vorrebbe r ...ROMA - "Sto tenendo d’occhio Leclerc, sono interessato a lui e ai suoi prossimi anni in Ferrari". Così Mark Webber, ex pilota tra le altre di Minardi e Red Bull, analizza il futuro del prossimo capo-s ...