Florence Korea Film Fest 2020 | il programma completo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 settembre 2020) l thriller politico Black Money inaugurerà il, in prima italiana mercoledì 23 settembre, star di questa edizione l'attore Cho Jin-woong, omaggiato da una selezione di 5 titoli. Il primo omaggio in Italia alla star del cinema coreano Cho Jin-woong; un focus di quattrosulla storia coreana nella sezione K-History, con la prima italiana di The Battle: Roar to Victory, l'imponentein costume su una delle più grandi vittorie della lotta per l'indipendenza coreana sotto il dominio dell'Impero giapponese. E poi il thriller politico finanziario in Black Money e i documentari che esplorano i cambiamenti climatici e lo stile di vita in Corea del Nord nella sezione K-Documentary fino alla commedia con il remake de "I ...