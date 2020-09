Flick su Alcantara | “E’ un grande giocatore | è stato emozionante oggi quando ci ha salutato”

(Di giovedì 17 settembre 2020) E’ sempre più vicino l’addio di Thiagoal Bayern Monaco, Hansiha salutato in conferenza stampa prima dell’esordio in Bundesliga il centrocampista: “E’ uneccezionale che in sette stagioni ha avuto grandi successi qui. E’moltoci ha salutato”. Foto: Sito Bayern L'articolosu: “E’ un, èci ha salutato” proviene da Alfredo Pedullà.

