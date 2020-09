Fitta nebbia su Pratteln: era cloro (Di giovedì 17 settembre 2020) La fuoriuscita è avvenuta in un'azienda nella quale sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Non c'è stato pericolo Leggi su media.tio.ch (Di giovedì 17 settembre 2020) La fuoriuscita è avvenuta in un'azienda nella quale sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Non c'è stato pericolo

bottari12 : RT @BelpietroTweet: La Lombardia è stata passata ai raggi X. Invece, sulle mascherine fantasma nel Lazio e sul bando da 45 milioni per gli… - FabioBenedett18 : RT @BelpietroTweet: La Lombardia è stata passata ai raggi X. Invece, sulle mascherine fantasma nel Lazio e sul bando da 45 milioni per gli… - XELA83_AHO : @cathomeless13 Qui nebbia fitta stamattina e i voli delle 6.45 sono appena decollati - Polemicon1 : @aliasvaughn Dzeko, milik, suarez....nebbia fitta!!! Si vende Dybala e poi si compra Kane o Halland più kean - Thepakeeza1 : RT @lisadagliocchib: Tale voglia d’amore, abbarbicandosi al di sotto del cuore, mi versò fitta nebbia sugli occhi e, come un ladro, strap… -

Ultime Notizie dalla rete : Fitta nebbia Così l'auto potrà “vedere” attraverso la nebbia La Repubblica Pale San Martino, Nebbia e Ponte radio 118 guasto da più di un mese complicano soccorso su Cima Lastei: Aiut Alpin recupera il ferito

Si è concluso poco dopo le 20 di sabato il soccorso di una cordata di due persone sulla via Perla Nera, cima dei Lastei, Pale di San Martino Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – I due alpinist ...

Pale di San Martino: alpinista caduto, un recupero lungo sei ore

Lungo e complesso intervento del soccorso alpino sulla via Perla delle Pale di San Martino. Due alpinisti erano a quattro tiri dall'uscita della via quando il primo di cordata, un vicentino di 55 anni ...

Intervento lungo e complesso sulle Pale di San Martino in Trentino

I due alpinisti si trovavano a quattro tiri dall'uscita della via quando il primo di cordata è precipitato per una ventina di metri dopo che un appiglio aveva ceduto sotto i suoi piedi. Si è concluso ...

Si è concluso poco dopo le 20 di sabato il soccorso di una cordata di due persone sulla via Perla Nera, cima dei Lastei, Pale di San Martino Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – I due alpinist ...Lungo e complesso intervento del soccorso alpino sulla via Perla delle Pale di San Martino. Due alpinisti erano a quattro tiri dall'uscita della via quando il primo di cordata, un vicentino di 55 anni ...I due alpinisti si trovavano a quattro tiri dall'uscita della via quando il primo di cordata è precipitato per una ventina di metri dopo che un appiglio aveva ceduto sotto i suoi piedi. Si è concluso ...