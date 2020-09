Efsa raccomanda limiti stringenti su Pfas (Di giovedì 17 settembre 2020) BRUXELLES, 17 SET - L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, Efsa, ha raccomandato limiti stringenti per il gruppo delle principali sostanze perfluoroalchiliche, Pfas, assimilabili attraverso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 17 settembre 2020) BRUXELLES, 17 SET - L'Autorità europea per la sicurezza alimentare,, hatoper il gruppo delle principali sostanze perfluoroalchiliche,, assimilabili attraverso ...

(ANSA) - BRUXELLES, 17 SET - L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha raccomandato limiti stringenti per il gruppo delle principali sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) assimilabili att ...

