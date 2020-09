Di Gaudio | “Mi sto allenando | aspetto la chiamata giusta Io al Palermo? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ha lasciato lo Spezia dopo l'ennesima promozione conquistata in carriera.Stiamo parlando di Totò Di. L'esperto esterno offensivo di proprietà dell'Hellas Verona, dopo la parentesi in Liguria in prestito, è tornato in Veneto, con il club gialloblù che ha scelto di rimetterlo sul mercato. Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il calciatore originario diè tornato a parlare anche della possibilità di vestire un giorno la maglia rosanero. "Eh il... Anche loro hanno un girone tosto. Non escludo nulla, resto tifoso, lì c’è la mia famiglia, poi chissà", ha dichiarato il classe 1989, il cui futuro è ancora un vero e proprio rebus.FUTURO - "Richieste? Qualche sondaggio c’è stato, ma se non sono cose concrete non ci ...