Covid-19 | focolaio nel carcere di Palermo | 23 agenti di polizia penitenziaria positivi

(Di giovedì 17 settembre 2020) al Pagliarelli di, dove 23 sono risultati al virus. Un di coronavirus si è sviluppato nel Pagliarelli di. All'esito del tampone, 23 di sono risultati al-19 e altri 130, in attesa del test, sono stati posti in …

E' stato circoscritto in 10 giorni il focolaio registrato in un'azienda ortofrutticola di Polignano, nel Barese, il 7 settembre corso. Ad annunciarlo la Asl di Bari che invita a non abbassare la guard ...Resta altissima l'allerta coronavirus alla Casa Bianca dopo la scoperta di un caso positivo tra i membri dello staff del Presidente Donald Trump. A confermare il contagio è stato lo stesso magnate che ...BARI - Una persona positiva al Covid-19 nelle indagini epidemiologiche sul focolaio che si è sviluppato nell’azienda ortofrutticola Sop di Polignano a Mare è stata denunciata perché nei giorni scorsi ...