Coronavirus, in Germania più di 2mila contagi in 24 ore. Steinmeier: “Nessun Paese può sconfiggere Covid da solo” (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ultima volta che i casi giornalieri sono stati più di duemila risaliva al 21 agosto. Ma nelle ultime 24 ore la soglia è stata superata: la Germania ha infatti registrato 2.194 nuovi contagi da Coronavirus in un giorno. La situazione resta grave in quattro regioni bavaresi in particolare. Dall’inizio della crisi sanitaria 265.857 persone nel Paese sono state infettate dal virus Sars-CoV-2 e le vittime sono 9.371. 237.300 le persone guarite. A commentare la crisi Covid nel Paese è il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier che in un’intervista a Repubblica spiega: “I tedeschi hanno seguito con grande sgomento le sofferenze della gente in Italia. Gli italiani sono stati colpiti dal Coronavirus prima e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ultima volta che i casi giornalieri sono stati più di duemila risaliva al 21 agosto. Ma nelle ultime 24 ore la soglia è stata superata: laha infatti registrato 2.194 nuovidain un giorno. La situazione resta grave in quattro regioni bavaresi in particolare. Dall’inizio della crisi sanitaria 265.857 persone nelsono state infettate dal virus Sars-CoV-2 e le vittime sono 9.371. 237.300 le persone guarite. A commentare la crisinelè il presidente tedesco Frank-Walterche in un’intervista a Repubblica spiega: “I tedeschi hanno seguito con grande sgomento le sofferenze della gente in Italia. Gli italiani sono stati colpiti dalprima e ...

In Germania oltre 2mila contagi in un giorno

Allarme in Germania dove sono stati registrati 2.194 nuovi contagi da coronavirus in un giorno, secondo il Robert Koch Institute (RKI). L'ultima volta che i casi giornalieri hanno superato la soglia d ...

Coronavirus mondo, in Germania risalgono i contagi. Israele: lockdown da domani

Roma, 17 settembre 2020 - Continua a correre la pandemia di Coronavirus in tutto al mondo. In Europa l'allerta resta alta e, se già ieri la Francia ha iniziato a richiudere 81 scuole, oggi l'allarme p ...

