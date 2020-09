Chi è Rocco Amendola? Tutto sul figlio di Claudio Amendola e Francesca Neri (Di giovedì 17 settembre 2020) Oggi scopriremo qualcosa di più su Rocco Amendola, figlio di Francesca Neri e Claudio Amendola. Claudio è nuovamente apparso in tv con la seconda stagione di “Nero a metà”, serie televisiva diretta da Marco Pontecorvo e trasmessa su Rai 1, in prima serata, da novembre 2018. L’attore romano è tornato sul set, ma questa volta senza la moglie. Il pubblico, che l’ha sempre apprezzata per bravura e bellezza, sente la sua mancanza. Ma il motivo della sua assenza è semplice: Francesca ha espresso il suo desiderio di dedicarsi alla famiglia, come lo stesso Claudio Amendola ha svelato in ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Oggi scopriremo qualcosa di più sudiè nuovamente apparso in tv con la seconda stagione di “Nero a metà”, serie televisiva diretta da Marco Pontecorvo e trasmessa su Rai 1, in prima serata, da novembre 2018. L’attore romano è tornato sul set, ma questa volta senza la moglie. Il pubblico, che l’ha sempre apprezzata per bravura e bellezza, sente la sua mancanza. Ma il motivo della sua assenza è semplice:ha espresso il suo desiderio di dedicarsi alla famiglia, come lo stessoha svelato in ...

