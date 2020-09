Benevento | nuovo impianto di depurazione mobile | ieri l’incontro tra le parti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Nella giornata del 16.09.20, a seguito di pressanti sollecitazioni del Sindaco Mastella in Regione Campania, presso l’Ente Idrico Campano si è tenuto un incontro tecnico con il Comune die con la Gesesa spa alla presenza del Direttore dell’E.I.C. Prof. Ing. Belgiorno e dell’Ing. Manzi in rappresentanza della Regione Campania. Erano, altresì, presenti per la Gesesa spa l’Amministratore Delegato Ing. Cuciniello (coadiuvato dall’Ing. Schiavo), per il Comune diil Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Perlinge quello del Settore Ambiente Dott. Santamaria Oggetto dell’incontro è stato lo studio per la risoluzione della problematica connessa alla rifunzionalizzazione del depuratore cittadino sito ...