Vasto incendio nel porto di Ancona | rischio sostanze tossiche

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Undi vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di.Nessuna vittima e feritoLe fiamme sono partite poco dopo la mezzanotte da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di, Macerata e Pesaro con autobotti e autoscale. Si sono sentiti anche dei boati. Non ci sono vittime nè feriti. Dall', che si è sviluppato nell'area ex Tubimar, si è levata una densa colonna di fumo. Sul luogo sono intervenuti anche mezzi delle forze dell'ordine, che hanno 'cinturato' la zona.Il luogo dell'Le fiamme avrebbero distrutto alcuni camion e le strutture dei capannoni interessati, dove potrebbero trovarsi solventi, vernici e altri materiali potenzialmente tossici. Nella ...

