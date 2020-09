Usa: l’uragano Sally viene declassato a categoria 1, ma è ancora pericoloso (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’uragano Sally ha perso di intensità ed è stato declassato a tempesta di categoria 1, dopo essere entrato in contratto con la Costa del Golfo, negli Usa, ma rimane comunque pericoloso. I venti massimi sono scesi fino a quasi 130 km/h (dai 160 km/h previsti) nella tarda mattinata e il National Hurricane Center americano fa sapere che è previsto un ulteriore indebolimento mentre Sally fa rotta verso l’interno.L'articolo Usa: l’uragano Sally viene declassato a categoria 1, ma è ancora pericoloso Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’uraganoha perso di intensità ed è statoa tempesta di1, dopo essere entrato in contratto con la Costa del Golfo, negli Usa, ma rimane comunque. I venti massimi sono scesi fino a quasi 130 km/h (dai 160 km/h previsti) nella tarda mattinata e il National Hurricane Center americano fa sapere che è previsto un ulteriore indebolimento mentrefa rotta verso l’interno.L'articolo Usa: l’uragano1, ma èMeteo Web.

