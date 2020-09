Ultime Notizie Roma del 16-09-2020 ore 10:10 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma Daily News radio giornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo impugna le ordinanze Piemonte sulla misurazione della febbre a scuola della Sardegna e sull’obbligo di testa l’ingresso aumentano in tanti nuovi contagi in Italia altri 1229 in 24 ore a scuola abbiamo nominati già sento una supplente dentro il 24 avremo tutti i docenti in cattedra sicura lazzolina Oggi riunione informale dei ministri europei dell’Istruzione L’Italia ha superato oggi la soglia di 5 milioni di contagi da coronavirus è il totale dei casi di averti 30 milioni mentre quello dei decessi ora di oltre 930 mila tra parla intanto di un vaccino che potrebbe essere pronto entro 3-4 settimane ma torna a mettere in discussione le uso delle mascherine mi pensano che siano inutili afferma il presidente americano celebriamo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020)Daily News radio giornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo impugna le ordinanze Piemonte sulla misurazione della febbre a scuola della Sardegna e sull’obbligo di testa l’ingresso aumentano in tanti nuovi contagi in Italia altri 1229 in 24 ore a scuola abbiamo nominati già sento una supplente dentro il 24 avremo tutti i docenti in cattedra sicura lazzolina Oggi riunione informale dei ministri europei dell’Istruzione L’Italia ha superato oggi la soglia di 5 milioni di contagi da coronavirus è il totale dei casi di averti 30 milioni mentre quello dei decessi ora di oltre 930 mila tra parla intanto di un vaccino che potrebbe essere pronto entro 3-4 settimane ma torna a mettere in discussione le uso delle mascherine mi pensano che siano inutili afferma il presidente americano celebriamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Allarme OMS: “Siamo solo all’inizio della pandemia” Fanpage.it Offlaga, la maestra sta bene

Anche il secondo tampone della maestra è risultato negativo. I bimbi a Offlaga da oggi possono tornare in classe, annuncia il sindaco, Giancarlo Mazza. L’allarme era scattato dieci giorni fa, quando u ...

Un posto al sole, la scioccante scoperta di Giulia

Nella puntata di Un posto al sole del 15 settembre: Giulia sembra intenzionata a lasciarsi alle spalle la storia con Marcello ma una coincidenza la costringerà a ripensare a lui. Marina mette in campo ...

Brumotti pubblica un libro sulla droga e pensa a un reportage sulle favelas

Mentre il suo libro sulla droga e la mafia sarà pubblicato entro la fine dell’anno, il ciclista e inviato di “Striscia la notizia” Vittorio Brumotti ... sociali con il suo “100% Brumotti”. Negli ...

