Tommaso Zorzi condizione pericolosa | Abbandono forzato al GF Vip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Appena fatto il suo ingresso, Tommaso Zorzi si trova in una condizione pericolosa che vede il necessario Abbandono della Casa. Il giovane influencer è stato di nuovo sottoposto a tampone? Sul web molti utenti puntano il dito contro gli autori che hanno fatto entrare il giovane Tommaso Zorzi in una condizione pericolosa. Febbre alta per … L'articolo Tommaso Zorzi condizione pericolosa Abbandono forzato al GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - davidemaggio : Tommaso Zorzi è (per ora) fuori dalla casa del #GFVIP. - FraLauricella : @tommaso_zorzi è rientrato nella casa del @GrandeFratello. La regia censura la spiegazione che sta dando agli altri… - IsaeChia : POST AGGIORNATO con il comunicato che annuncia il rientro di #TommasoZorzi in Casa! #GfVip -