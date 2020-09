Serie C, sorteggiato il cammino per la Casertana: si comincia in trasferta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – sorteggiato da poco il calendario del girone C di Serie C per la stagione 2020/2021. Un torneo che si preannuncia complicato data la presenza di tante formazioni attrezzate. Inizio in salita per la Casertana che parte subito con la lunga trasferta di Trapani. Prima gara casalinga al Pinto contro una delle due ripescate, Foggia o Bisceglie, va definita. Per il primo derby bisogna attendere il 25 di ottobre per la sfida al Partenio contro l’Avellino e una settimana dopo nuovamente una corregionale, la Turris. Settimana complicata alla fine di novembre con la sfida contro il Bari prima, in casa, e la Cavese poi, in trasferta. Il 13 dicembre trasferta al Barbera contro il Palermo. Ultimi due derby alla diciassettesima contro la Juve ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –da poco il calendario del girone C diC per la stagione 2020/2021. Un torneo che si preannuncia complicato data la presenza di tante formazioni attrezzate. Inizio in salita per lache parte subito con la lungadi Trapani. Prima gara casalinga al Pinto contro una delle due ripescate, Foggia o Bisceglie, va definita. Per il primo derby bisogna attendere il 25 di ottobre per la sfida al Partenio contro l’Avellino e una settimana dopo nuovamente una corregionale, la Turris. Settimana complicata alla fine di novembre con la sfida contro il Bari prima, in casa, e la Cavese poi, in. Il 13 dicembreal Barbera contro il Palermo. Ultimi due derby alla diciassettesima contro la Juve ...

