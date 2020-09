Recovery fund, ecco il piano: giù le tasse, raddoppiare il Pil. I progetti del governo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Recovery fund, il piano del governo per accedere ai fondi messi a disposizione dall’Unione europea. I progetti dell’esecutivo. Il governo ha messo a punto il piano per accedere ai fondi del Recovery fund. Si tratta di un documento di oltre 70 pagine e oltre 30 slide inviato ai presidenti di Camera e Senato. Recovery fund, le missioni del governo Il documento è diviso in cinque parti. Sono sei le missioni che si pone l’esecutivo Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per la mobilità; Istruzione, formazione, ricerca e cultura; Equità sociale, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020), ildelper accedere ai fondi messi a disposizione dall’Unione europea. Idell’esecutivo. Ilha messo a punto ilper accedere ai fondi del. Si tratta di un documento di oltre 70 pagine e oltre 30 slide inviato ai presidenti di Camera e Senato., le missioni delIl documento è diviso in cinque parti. Sono sei le missioni che si pone l’esecutivo Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per la mobilità; Istruzione, formazione, ricerca e cultura; Equità sociale, ...

