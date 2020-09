ilbassanese : Rapinano un passante: identificati e denunciati dai carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Rapinano passante

VicenzaToday

Per un certo periodo era scappato all'estero. La polizia ha beccato il pluripregiudicato all'alba in un'abitazione di corso Garibaldi MANTOVA. Arrestato all'alba del 16 settembre dalla polizia l'ultim ...PESCARA – Nel pomeriggio di ieri la Squadra Volante ha rintracciato e tratto in arresto A. A. M. 23enne cittadino spagnolo e T.R. 34enne tunisino, entrambi senza fissa dimora e pluripregiudicati per r ...In quattro distinte operazioni di polizia, condotte dagli investigatori del commissariato Viminale, sono stati arrestati sei rapinatori nordafricani. Tra i malviventi, un cittadino marocchino di 25 an ...