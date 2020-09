Più verde e più giusta, l’Europa fragile deve cambiare rotta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di fronte alla brutta musica di sottofondo che cresce nel mondo e nelle opinioni pubbliche, che giudica dittature e populismi come meglio adatti a rispondere alle sfide del momento, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione propone agli europei una «nuova vitalità» sulla base della riconferma dei valori comuni, per costruire programmi futuri, dall’immigrazione al digitale, dalla salute all’ecologia, dalla lotta contro tutti i tipi di odio e razzismi alle opportunità … Continua L'articolo Più verde e più giusta, l’Europa fragile deve cambiare rotta proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di fronte alla brutta musica di sottofondo che cresce nel mondo e nelle opinioni pubbliche, che giudica dittature e populismi come meglio adatti a rispondere alle sfide del momento, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione propone agli europei una «nuova vitalità» sulla base della riconferma dei valori comuni, per costruire programmi futuri, dall’immigrazione al digitale, dalla salute all’ecologia, dalla lotta contro tutti i tipi di odio e razzismi alle opportunità … Continua L'articolo Piùe più, l’Europaproviene da il manifesto.

europainitalia : ?? 16 settembre | #SOTEU 2020 La Presidente @vonderleyen presenterà al Parlamento europeo la strategia per un'Europa… - europainitalia : “Quest’anno il #coronavirus ha cambiato le nostre vite. Ma non ha cambiato le nostre ambizioni” ??? Il #16settembre… - amendolaenzo : Al #CIAE abbiamo presentato le linee guida del nostro #RecoveryPlan. 6 missioni per un'Italia più digitale, verde,… - StefanoBoeri : Milan deviendra-t-il plus vert? will Milan become greener? Milano diventerà più verde? #France2 - ElioFerrari3 : È il momento di #Ripartire per ricostruire un mondo più verde e pacifico. Basta armi e inquinamento, investiamo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Più verde Torino, nel 2009 si allarga la Ztl Eco dalle Città