Pioli “Poco tempo, ma il Milan è pronto per l’Europa League” (Di mercoledì 16 settembre 2020) CARNAGO (ITALPRESS) – “C’è emozione per la nuova stagione. Dobbiamo concretizzare un percorso iniziato l’anno scorso. I preliminari sono l’inizio, ma noi vogliamo arrivare ai gironi”. Stefano Pioli è pronto a ricominciare come aveva finito lo scorso campionato. Il Milan vuole replicare la grande seconda parte di stagione, quella del post-lockdown, in Europa League. Un cammino che per i rossoneri inizia domani con il secondo turno preliminare di Europa League al Tallaght Stadium di Dublino contro lo Shamrock Rovers. Gli irlandesi sono già all’undicesima giornata di campionato, che conducono da imbattuti con nove vittorie e due pari: “Non abbiamo avuto molto tempo, ma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per prepararci a questa gara – ha detto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) CARNAGO (ITALPRESS) – “C’è emozione per la nuova stagione. Dobbiamo concretizzare un percorso iniziato l’anno scorso. I preliminari sono l’inizio, ma noi vogliamo arrivare ai gironi”. Stefanoa ricominciare come aveva finito lo scorso campionato. Ilvuole replicare la grande seconda parte di stagione, quella del post-lockdown, in Europa League. Un cammino che per i rossoneri inizia domani con il secondo turno preliminare di Europa League al Tallaght Stadium di Dublino contro lo Shamrock Rovers. Gli irlandesi sono già all’undicesima giornata di campionato, che conducono da imbattuti con nove vittorie e due pari: “Non abbiamo avuto molto, ma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per prepararci a questa gara – ha detto ...

