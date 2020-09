Perché l'omicida del prete di Como era in Italia nonostante due mandati di espulsione? (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI – Perché Radhi Mahmoudi, l'omicida di don Roberto Malgesini, era ancora in Italia nonostante due provvedimenti di espulsione? Il suo caso non è isolato, anzi appare emblematico della difficoltà a gestire i cosiddetti irregolari in Italia applicando una legge che l'avvocato milanese Mauro Straini, esperto in materia, definisce “utopica in quanto inapplicabile sia dalla parte dello Stato che della persona espulsa ”. Le due espulsioni sulla carta di Mahmoudi Il cittadino tunisino reo confesso dell'omicidio del prete di Como devoto ai poveri, non avrebbe più avuto diritto a stare nel nostro Paese dal 2014. Arrivato nel 1993 si era sposato con una ragazza Italiana e lavorava, poi il ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI –; Radhi Mahmoudi, l'di don Roberto Malgesini, era ancora indue provvedimenti di espulsione? Il suo caso non è isolato, anzi appare emblematico della difficoltà a gestire i cosiddetti irregolari inapplicando una legge che l'avvocato milanese Mauro Straini, esperto in materia, definisce “utopica in quanto inapplicabile sia dalla parte dello Stato che della persona espulsa ”. Le due espulsioni sulla carta di Mahmoudi Il cittadino tunisino reo confesso dell'omicidio deldidevoto ai poveri, non avrebbe più avuto diritto a stare nel nostro Paese dal 2014. Arrivato nel 1993 si era sposato con una ragazzana e lavorava, poi il ...

Il Comune garantirà il servizio a tutti gli alunni di asili, elementari e medie Il sindaco: «La spesa sarà ingente, ma soltanto così si evitano discriminazioni» maniago Nessuno studente di Maniago rim ...

Intelligente, madre esemplare, Letizia Ortiz per i media spagnoli non è solo la moglie del re, ma molto di più. Ecco le ultime su Letizia di Spagna. Letizia Ortiz ha compiuto 48 anni e i media spagnol ...

Prendo spunto dalla lettera “L’insegnamento della religione cattolica a scuola, perché no” per dirvi la mia. Quando nel 1929 ci fu il Concordato Stato-Chiesa vigevano in Italia determinate condizioni ...

