Ora è ufficiale: Genoa, ecco Asoro

Ve lo avevamo anticipato in esclusiva, ora è ufficiale: Joel Asoro è un nuovo calciatore del Genoa. Classe '99, il neo attaccante rossoblù arriva dallo Swansea in prestito con obbligo di riscatto. Ha firmato un contratto fino al 2023.

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Ora è ufficiale: Reggina, Faty è amaranto alfredopedulla.com Prima Insignia Sports Tourer 2020 uscita da impianto in Germania. L'evento a Russelsheim con il ceo Opel

RUSSELSHEIM - È ufficialmente iniziata a Russelsheim la produzione della nuova ammiraglia di Opel. La prima ad uscire dalle linee di produzione, una Insignia Sports Tourer di colore Satin Steel Grey, ...

Ora è ufficiale: Agudelo in prestito allo Spezia

La Spezia - Altro giocatore in casa Spezia: il club ha appena ufficializzato l'arrivo di Kevin Agudelo dal Genoa con la formula del prestito con diritto di opzione. Il centrocampista offensivo colombi ...

SBK, il varco di Barcellona attende Rinaldi e... la sua firma da ufficiale

La SBK si appresta all’approdo di Barcellona, tappa inedita per il mondiale dedicato alle moto derivate dalla produzione di serie. Il Catalunya Circuit ospiterà il sesto round stagionale e, oltre al “ ...

