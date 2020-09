Omicidio Vannini, il procuratore chiede 14 anni per la famiglia Ciontoli nel processo di appello bis. “Fu omicidio volontario” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Condannare la famiglia Ciontoli a 14 anni di reclusione per l’omicidio volontario di Marco Vannini: è la richiesta del procuratore generale Vincenzo Saveriano al processo d’appello bis per l’omicidio del ragazzo, che fu ucciso da un colpo di pistola esploso da Antonio Ciontoli. In subordine, l’accusa ha chiesto di ritenere solamente i familiari di Ciontoli – quindi la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina, quest’ultima fidanzata di Vannini – responsabili di concorso anomalo in omicidio e di condannarli alla pena di 9 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Condannare laa 14di reclusione per l’volontario di Marco: è la richiesta delgenerale Vincenzo Saveriano ald’bis per l’del ragazzo, che fu ucciso da un colpo di pistola esploso da Antonio. In subordine, l’accusa ha chiesto di ritenere solamente i familiari di– quindi la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina, quest’ultima fidanzata di– responsabili di concorso anomalo ine di condannarli alla pena di 9 ...

