Omicidio Vannini, il pg: "14 anni a tutta la famiglia Ciontoli" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Francesca Bernasconi Marco Vannini morì la notte tra il 17 e 18 maggio, mentre si trovava a casa della famiglia della fidanzata. In corso il processo di appello bis contro i Ciontoli Una condanna a 14 anni di carcere per tutti i componenti della famiglia. È la richiesta del sostituto procuratore generale alla corte d'appello di Roma, Vincenzo Saveriano, nell'ambito del processo per la morte di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015. Questa mattina, nel corso dell'udienza del processo d'appello bis, sono stati chiesti 14 anni di reclusione per Antonio Ciontoli, ma moglie Maria Pezzillo e i due figli, Federico e Martina, per concorso in ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Francesca Bernasconi Marcomorì la notte tra il 17 e 18 maggio, mentre si trovava a casa delladella fidanzata. In corso il processo di appello bis contro iUna condanna a 14di carcere per tutti i componenti della. È la richiesta del sostituto procuratore generale alla corte d'appello di Roma, Vincenzo Saveriano, nell'ambito del processo per la morte di Marco, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015. Questa mattina, nel corso dell'udienza del processo d'appello bis, sono stati chiesti 14di reclusione per Antonio, ma moglie Maria Pezzillo e i due figli, Federico e Martina, per concorso in ...

redazioneiene : +++PER L'ACCUSA OMICIDIO VOLONTARIO NON SOLO DEL PAPA' ANTONIO, MA DI TUTTA LA FAMIGLIA CIONTOLI+++ - fanpage : ULTIM'ORA - Caso #Vannini Chiesti 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli #16settembre - SkyTG24 : Omicidio Vannini, chiesta condanna a 14 anni per famiglia Ciontoli - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Vannini, pg: 'Condannare famiglia Ciontoli a 14 anni' #Marcovannini - infoitinterno : Omicidio Vannini: il pm chiede 14 anni per tutti -