Nuova amicizia per Diletta Leotta: ecco con chi ha trascorso la giornata in barca (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quando stava con Daniele Scardina, Diletta Leotta aveva parlato della sua concezione di uomo ideale: "Per natura sono curiosa e affascinata da mondi diversi dal mio, da persone diverse, amo conoscere ed esplorare situazioni che non c'entrano con me. Che cosa cerco in un uomo? Le mie esigenze cambiano con il tempo, in questo momento sento bisogno di leggerezza e di sentirmi protetta".Ora Diletta, secondo quanto raccontato dalla rivista Chi, sarebbe tornata a frequentare un uomo proveniente da ambienti che conosce meglio. Si tratta di Marco Valta, venture capitalist. Diletta ha trascorso una giornata in barca insieme a lui, all'amica Rossella Fiamingo e al preparatore dei vip Matteo Conversi. Qualcosa di più di una semplice amicizia? Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quando stava con Daniele Scardina,aveva parlato della sua concezione di uomo ideale: "Per natura sono curiosa e affascinata da mondi diversi dal mio, da persone diverse, amo conoscere ed esplorare situazioni che non c'entrano con me. Che cosa cerco in un uomo? Le mie esigenze cambiano con il tempo, in questo momento sento bisogno di leggerezza e di sentirmi protetta".Ora, secondo quanto raccontato dalla rivista Chi, sarebbe tornata a frequentare un uomo proveniente da ambienti che conosce meglio. Si tratta di Marco Valta, venture capitalist.haunaininsieme a lui, all'amica Rossella Fiamingo e al preparatore dei vip Matteo Conversi. Qualcosa di più di una semplice? Golssip.

oss_romano : #16settembre 'Fratelli tutti' è il titolo che #PapaFrancesco ha stabilito per la sua nuova #enciclica dedicata all… - laudatosicastel : RT @oss_romano: #16settembre 'Fratelli tutti' è il titolo che #PapaFrancesco ha stabilito per la sua nuova #enciclica dedicata alla “frate… - diostylessquad : ciao bbbbelli, siamo una nuova squad sostenitrice del nostro caro harold?? siamo taaanto dolci e simpatiche, disponi… - rpinci : RT @oss_romano: #16settembre 'Fratelli tutti' è il titolo che #PapaFrancesco ha stabilito per la sua nuova #enciclica dedicata alla “frate… - muriel_94 : il miglior messaggio che si possa dare al mondo: 'sii te stesso e il cambiamento di te stesso..'... mostrati con… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova amicizia 'Il meglio deve ancora venire', inno all'amicizia e alla vita con Fabrice Luchini e Patrick Bruel La Repubblica Fondi Lega, i misteri svelati e la paura del bancario: «Su Totò Riina mai tante inchieste»

È alla fine di maggio che Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba, bergamaschi e amministratori dei conti della Lega, iniziano a tremare davvero, dopo un paio d’anni in cui sapevano di aver attratto le atte ...

Paramount+: il nuovo servizio streaming arriverà nel 2021, Italia esclusa (per ora)

Paramount+ è un nuovo servizio streaming che verrà lanciato sui mercati internazionali a partire dal 2021. Si inizierà da Australia, America Latina e i Paesi del Nord Europa. ViacomCBS, il conglomerat ...

Macerata è tante città

Da qualche giorno a dare il benvenuto a chi arriva a Macerata c’è una nuova segnaletica. Infatti, oltre alla storica dicitura, Macerata Città della pace, deliberata all’unanimità dal Consiglio comunal ...

È alla fine di maggio che Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba, bergamaschi e amministratori dei conti della Lega, iniziano a tremare davvero, dopo un paio d’anni in cui sapevano di aver attratto le atte ...Paramount+ è un nuovo servizio streaming che verrà lanciato sui mercati internazionali a partire dal 2021. Si inizierà da Australia, America Latina e i Paesi del Nord Europa. ViacomCBS, il conglomerat ...Da qualche giorno a dare il benvenuto a chi arriva a Macerata c’è una nuova segnaletica. Infatti, oltre alla storica dicitura, Macerata Città della pace, deliberata all’unanimità dal Consiglio comunal ...