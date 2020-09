Nainggolan, separazione in vista con la moglie Claudia (Di mercoledì 16 settembre 2020) MILANO - Sarebbe arrivato ai titoli di coda il matrimonio di Radja Nainggolan con la moglie Claudia Lai, che di recente ha annunciato di essere guarita dal tumore al seno che le era stato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) MILANO - Sarebbe arrivato ai titoli di coda il matrimonio di Radjacon laLai, che di recente ha annunciato di essere guarita dal tumore al seno che le era stato ...

Gazzetta_it : Claudia e Radja #Nainggolan, matrimonio finito. Fissata l'udienza per la separazione - sportli26181512 : Nainggolan, separazione in vista con la moglie Claudia: L'udienza sarebbe fissata a metà ottobre… - JohSogos : RT @Gazzetta_it: Claudia e Radja #Nainggolan, matrimonio finito. Fissata l'udienza per la separazione - sportli26181512 : Radja Nainggolan e Claudia, matrimonio finito. Fissata l'udienza per la separazione?: Radja Nainggolan e Claudia, m… - LorenzoPuliga : RT @Gazzetta_it: Claudia e Radja #Nainggolan, matrimonio finito. Fissata l'udienza per la separazione -