MotoGP | Vinales | “Il problema non sono le gomme | è la moto”

Dopo la la pole-position conquistata nella giornata di sabato e la brutta prestazione nel GP di Misano, Maverick Vinales si è sfogato nel post-gara: "A volte sento che dipende dalle gomme, ma stavolta non è così. La moto non funziona e i miei problemi non dipendono dalle gomme. Sabato ho fatto il record dalla pista. Non credo di aver dimenticato di guidare una moto dopo 24 ore".

