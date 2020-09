Mondiale Enduro, al via la prima tappa in Francia. Oldrati tra i favoriti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo la forzata pausa primaverile e dell'estate per l'emergenza Coronavirus, il Campionato Mondiale EnduroGP prende finalmente il via questo fine settimana in Francia a Requista nel dipartimento dell'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo la forzata pausaverile e dell'estate per l'emergenza Coronavirus, il CampionatoGP prende finalmente il via questo fine settimana ina Requista nel dipartimento dell'...

GPENDURO : ENDUROGP FINALMENTE SI RIPARTE CON IL GP DI FRANCIA A REQUISTA - GPENDURO : ALEX SALVINI PRONTO PER L’INIZIO DEL CAMPIONATO MONDIALE ENDUROGP - GPENDURO : HONDA RACING REDMOTO WORLD ENDURO TEAM PRONTI A INIZIARE IL MONDIALE ENDURO CON IL GP DI FRANCIA - GPENDURO : HONDA-REDMOTO LUNIGIANA TEAM INIZIA IL MONDIALE CON ALEX SNOW IN ATTESA DEL RIETRO DELL’INFORTUNATO DANIEL MUNDELL… - GPENDURO : MONDIALE ENDUROGP 2020 AL VIA: IL TEAM PRO RACING SPORT ARRIVA CON IL SOLO RUDY MORONI A REQUISTA PER IL GP DI FRAN… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Enduro Mondiale EnduroGP, al via la prima tappa in Francia. Oldrati tra i favoriti La Gazzetta dello Sport Entrophy Enduro Racing “Fermento” per la sua presentazione

In una calda serata, l’Entrophy Enduro Racing, ha scelto il noto locale ponteggiano Fermento per la sua presentazione. Jacopo Traini (classe 1998), Lorenzo Giuliani (classe 2003), Silvestro Silvi (cla ...

Polini vince al Campionato Italiano E-Bike Enduro

La classica prima volta, quella che non si scorda mai. Ebbene sì. La Polini Motori, ha partecipato al primo round del Campionato Italiano E-Bike Enduro 2020, disputato a Biana di Ponte Dell’Olio (PC), ...

WESS 2020. Campionato sospeso. Si va direttamente al 2021

Austria, 7 Settembre 2020. Manuel Lettenbichler, il Campione in carica del WESS, World Enduro Super Series, non potrà difendere il proprio Titolo conquistato alla fine della stagione 2019 (ma nessuno ...

In una calda serata, l’Entrophy Enduro Racing, ha scelto il noto locale ponteggiano Fermento per la sua presentazione. Jacopo Traini (classe 1998), Lorenzo Giuliani (classe 2003), Silvestro Silvi (cla ...La classica prima volta, quella che non si scorda mai. Ebbene sì. La Polini Motori, ha partecipato al primo round del Campionato Italiano E-Bike Enduro 2020, disputato a Biana di Ponte Dell’Olio (PC), ...Austria, 7 Settembre 2020. Manuel Lettenbichler, il Campione in carica del WESS, World Enduro Super Series, non potrà difendere il proprio Titolo conquistato alla fine della stagione 2019 (ma nessuno ...