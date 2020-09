L’ultima idea giallorossa: col rimpasto un ministero potrebbe finire a Renzi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel caos che segna l’avvicinamento dell’esecutivo giallorosso a una tornata elettorale temutissima, dal risultato probabilmente nefasto e che rischia di avere forti ripercussioni sulla tenuta stessa del governo, la parole più pronunciata in queste ore è una e una soltanto: rimpasto. Inizialmente ipotizzato come arma da sfoderare prima del voto, per rimischiare le carte e indurre qualche elettore clemente a concedere un ultimo sforzo di fiducia al Conte-bis, lo strumento potrebbe ora invece diventare prezioso subito dopo l’annunciata Caporetto. Un modo per evitare la caduta del premier e il ritorno alle urne, tenendo il grosso della truppa incollato alla poltrona in cambio del sacrificio di pochi, i meno difendibili. A saltere sarebbero, ovviamente, personaggi del calibro di Lucia Azzolina, travolta dal caos di una ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel caos che segna l’avvicinamento dell’esecutivo giallorosso a una tornata elettorale temutissima, dal risultato probabilmente nefasto e che rischia di avere forti ripercussioni sulla tenuta stessa del governo, la parole più pronunciata in queste ore è una e una soltanto:. Inizialmente ipotizzato come arma da sfoderare prima del voto, per rimischiare le carte e indurre qualche elettore clemente a concedere un ultimo sforzo di fiducia al Conte-bis, lo strumentoora invece diventare prezioso subito dopo l’annunciata Caporetto. Un modo per evitare la caduta del premier e il ritorno alle urne, tenendo il grosso della truppa incollato alla poltrona in cambio del sacrificio di pochi, i meno difendibili. A saltere sarebbero, ovviamente, personaggi del calibro di Lucia Azzolina, travolta dal caos di una ...

