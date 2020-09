La figlia ha brutte frequentazioni e lui "la riempie di botte" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Giovane ragazza denuncia il padre: "Mi picchia". È dovuta ricorrere più volte alle cure dei sanitari una giovane commessa di 28 anni, maltrattata perché si ostinava a frequentare persone che "non ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Giovane ragazza denuncia il padre: "Mi picchia". È dovuta ricorrere più volte alle cure dei sanitari una giovane commessa di 28 anni, maltrattata perché si ostinava a frequentare persone che "non ...

Padre picchia figlia 28enne per amicizie che "non gli piacevano": denunciato

A finire nei guai per questo brutto episodio è stato un operaio 61enne di Sansepolcro, di origini siciliane e con residenza nella vicina Città di Castello, denunciato per maltrattamenti in famiglia e ...

La figlia ha brutte frequentazioni e lui "la riempie di botte"

Arezzo, 16 settembre 2020 - Giovane ragazza denuncia il padre: “Mi picchia”. È dovuta ricorrere più volte alle cure dei sanitari una giovane commessa di 28 anni, maltrattata perché si ostinava a frequ ...

