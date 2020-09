La De Blanc senza peli sulla lingua: «Alba Parietti è una str***». E cala il gelo in diretta tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Alba Parietti nel mirino. Ne abbiamo già sentite e viste delle belle -si fa per dire- al Gf vip, da poco iniziato e già ribollente di insulti e di lacrime da parte di chi vuole darsela a gambe levate, come Flavia Vento. A tenere la scena, peraltro sconfortante, spetta alla contessa Patrizia De Blanc. Protagonista indiscussa di queste prime ore di vita di questa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio perché l’anziana nobildonna unisce al suo modo “colorito” di esprimersi anche la sincerità declinata all’ennesima potenza. Insomma pare non abbia peli sulla lingua. E non le manda a dire. La sua invettiva contro Alba Parietti rimarrà negli annali della trasmissione. La De ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020)nel mirino. Ne abbiamo già sentite e viste delle belle -si fa per dire- al Gf vip, da poco iniziato e già ribollente di insulti e di lacrime da parte di chi vuole darsela a gambe levate, come Flavia Vento. A tenere la scena, peraltro sconfortante, spetta alla contessa Patrizia De. Protagonista indiscussa di queste prime ore di vita di questa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio perché l’anziana nobildonna unisce al suo modo “colorito” di esprimersi anche la sincerità declinata all’ennesima potenza. Insomma pare non abbia. E non le manda a dire. La sua invettiva controrimarrà negli annali della trasmissione. La De ...

