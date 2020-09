La classe in isolamento a Spoleto per uno studente positivo (Di mercoledì 16 settembre 2020) isolamento fiduciario per gli alunni di una classe del liceo scientifico “Volta” di Spoleto in seguito alla positività al Coronavirus di uno studente. É stato disposto dal servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 2 d’intesa con la dirigente scolastica. Il ragazzo – della cui positività parlano oggi i giornali locali – risulta totalmente asintomatico e attualmente in isolamento domiciliare contumaciale. L’Usl spiega che è stato individuato grazie alle attività di contact tracing condotte dal dipartimento di prevenzione dopo che una familiare, lunedì, è risultata positiva al tampone. A “titolo precauzionale” la classe, studenti ed insegnanti – spiega ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020)fiduciario per gli alunni di unadel liceo scientifico “Volta” diin seguito alla positività al Coronavirus di uno. É stato disposto dal servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 2 d’intesa con la dirigente scolastica. Il ragazzo – della cui positività parlano oggi i giornali locali – risulta totalmente asintomatico e attualmente indomiciliare contumaciale. L’Usl spiega che è stato individuato grazie alle attività di contact tracing condotte dal dipartimento di prevenzione dopo che una familiare, lunedì, è risultata positiva al tampone. A “titolo precauzionale” la, studenti ed insegnanti – spiega ...

