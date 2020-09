Juventus si unisce alle Nazioni Unite: firmati due accordi per il clima (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Juventus è la prima società calcistica italiana e la 150° firmataria del UNFCCC Sports for climate Action Framework. FIFA, UEFA e CIO (Comitato Olimpico Internazionale) sono già firmatari insieme a molte altre realtà sportive di tutto il mondo. L’UNFCCC Sports for climate Action Framework riunisce la comunità sportiva a livello globale nella lotta contro … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laè la prima società calcistica italiana e la 150° firmataria del UNFCCC Sports forte Action Framework. FIFA, UEFA e CIO (Comitato Olimpico Internazionale) sono già firmatari insieme a molte altre realtà sportive di tutto il mondo. L’UNFCCC Sports forte Action Framework rila comunità sportiva a livello globale nella lotta contro … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Grazie al club, al presidente, a Eric Abidal, che mi ha mandato un grande abbraccio. È un grande orgoglio per me e la mia famiglia essere qui, siamo molto felici. Lotterò per portare il Barcellona do ...

A meno di una settimana dal via ufficiale della stagione 2020/2021 la nuova Juventus prende forma. Finalmente la prima amichevole disputata, domenica scorsa con ...

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ragguaglia i propri tifosi sulla firma di alcuni accordi che la affiliano alle Nazioni Unite: "Juventus è la prima società calcistica italiana e la 150° ...

