Juventus | Pirlo scioglie le riserve | futuro deciso per Bernardeschi

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildi Federicoinizia a prendere forma? Merito di Andrea, che avrebbe finalmente sciolto lesuldel calciatore della. Le indiscrezioni su un suo possibile addio hanno fatto discutere nelle passate settimane, ma fino a poche ore fa nulla di certo sarebbe arrivato a spezzare il vociare insistente del calciomercato a proposito dell’ex Fiorentina. Il Maestro però adesso pare aver finalmente presto una decisione: il destino del classe ’94 potrebbe essere ancora in bianconero e per lui si prospetterebbe un nuovo ruolo, inedito per la sua esperienza alla Vecchia Signora ma non per quella che è stata la sua trafila nella squadra Viola. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Suarez e Kean, per ...