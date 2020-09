Irama e Victoria si sono lasciati? “Dolce notte con Caroline Donzella” ma non è come sembra

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Momento d’oro per, il giovane cantante che continua a scalare le classifiche musicali facendo sognare le sue fan. In queste ore però circola un gossip sul suo conto che trova spazio tra le “Chicche di gossip” pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Chi.è forse tornato single? Ecco cosa sta succedendo in queste ore.... L'articolosi? “DolceconDonzella” (ma non è) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.